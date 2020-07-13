Экс-президент «Локомотива»: «Все шло к победе «Уфы»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал ничейный результат бывшей команды в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1). Команда из Башкортостана играла без пяти игроков основного состава.

— Мы знали нынешнюю «Уфу» и ее главного тренера Вадима Евсеева, понимали, что они окажут жесточайшее сопротивление, — цитируют Наумова «Известия». — Так и произошло. Уфимцы — крепкий орешек, они играют в закрытый футбол с контратаками. И «Локо» изначально было сложно выиграть встречу. Тут все шло или к победе «Уфы», или ничьей. И большая удача команды Марко Николича, что они отыгрались и спасли игру. И это на фоне ухода в «Спартак» их генерального директора Шамиля Газизова. Счастье для «железнодорожников», что ЦСКА упустил победу над «Рубином», и сейчас «Локо» все еще имеет хорошие шансы, чтобы попасть в Лигу чемпионов.