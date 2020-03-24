Экс-игрок «Зенита» остается в больнице с подозрением на коронавирус

Борис Рапопорт, старший тренер футбольного клуба «Ленинградец», выступающего в зоне «Запад» Олимп-ПФЛ, рассказал о карантине в его команде, введенном после возвращения из Испании.

Сегодня появилась информация, что полузащитник Максим Астафьев, в 2000-2004 годах выступавший за «Зенит», помещен в Боткинскую больницу с подозрением на коронавирус.

— Мы все сейчас находимся в самоизоляции, в том числе и я, — говорит Рапопорт. — Когда 15 марта вернулись из Испании, расселили ребят по разным квартирам, чтобы они не общались со своими родными.

После этого позвонили по телефону 112. К каждому из нас приехали врачи, взяли анализы, померили температуру. Уже прошла неделя. У меня все нормально. Врачи звонят каждый день, спрашивают о самочувствии. Знаю, что к кому-то каждый день приезжают.

У двух футболистов повысилась температура — у Ильи Баннова и Макса Астафьева. Баннова уже выпустили из больницы — ничего не подтвердилось, он сейчас дома. У Астафьева была температура 37,2, он позвонил врачам, его тоже отвезли в Боткинскую. Но я пока не в курсе, что показали анализы.

Насколько я знаю, ребят в больнице никак не лечат. Они просто находились там в самоизоляции. Видимо, температура пришла в норму. В воскресенье заканчивается период самоизоляции. По-моему, «Зенит-2» тоже сейчас на полном карантине. Они позже нас прилетели из Турции, у всех взяли анализы.

— Как долго ваша команда пробыла в Испании?

— Мы улетали 12 марта и находились в Испании всего два дня. Сыграли товарищеский матч с «Эльче». Когда только туда отправлялись, в районе Мадрида было только 600 зараженных. А в районе Аликанте все было спокойно. Но в течение буквально одного дня число заболевших возросло до 6 тысяч. Сейчас там совсем другая ситуация. Нам позвонили из авиакомпании и сказали, что последний рейс из Аликанте — 15 марта, а 22 марта мы можем уже и не улететь. И тут же стали закрываться бассейны, тренажерные залы, раздевалки на стадионах... (Виталий Айрапетов)

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 392 780 человек. Умерших — 17159, выздоровевших — 102980. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.

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