Экс-арбитр Хусаинов оценил удаление Гильерме в матче «Химки» — «Локомотив»
Бывший российский арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал «СЭ» удаление с поля вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками» (0:0).
«Он же вратарь национальной сборной, а они же неприкасаемые. Проблема не в Гильерме, а в арбитрах, которые очень долго совещались. Видимо, советовались с ЦК — удалять Гильерме или нет. Это стопроцентное нарушение игры. Игра была в туловище, даже не в мяч. Это прямая красная. Проблема, что очень долго принимали решение. Это не есть признак высокой квалификации арбитров», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
В начале второго тайма вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме получил красную карточку за грубый фол на форварде химчан Кемале Адеми — голкипер ударил форварда прямой ногой в область бедра после выхода из штрафной.
«Локомотив» располагается на второй строчке с 17 очками в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» занимают 14-е место с 7 баллами.
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