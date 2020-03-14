Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отличился в матче 22-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Урала». Для капитана сборной России этот гол стал 169-м в зачет «Клуба 100». По этому показателю он идет четвертым в списке и лидирует среди действующих футболистов.

Ближайший ориентир для Дзюбы — Роман Павлюченко, на счету которого 188 голов. Лидирует по-прежнему Александр Кержаков (233 гола), второй — Олег Веретенников (207).

113 голов Дзюба провел в чемпионате России, 10 — в Кубке страны, 22 — в еврокубках и 24 — за национальную команду.