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Дзюба забил 169-й гол в зачет «Клуба 100». До Павлюченко — 19 мячей

17:09

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отличился в матче 22-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Урала». Для капитана сборной России этот гол стал 169-м в зачет «Клуба 100». По этому показателю он идет четвертым в списке и лидирует среди действующих футболистов.

Ближайший ориентир для Дзюбы — Роман Павлюченко, на счету которого 188 голов. Лидирует по-прежнему Александр Кержаков (233 гола), второй — Олег Веретенников (207).

113 голов Дзюба провел в чемпионате России, 10 — в Кубке страны, 22 — в еврокубках и 24 — за национальную команду.

Зенит — Урал

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