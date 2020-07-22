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Джордан Ларссон: «В следующем сезоне «Спартак» вернется сильнее»

23:10
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Форвард «Спартака» Джордан Ларссон подвел итоги сезона для команды. Красно-белые финишировали на седьмом месте.

— Рад закончить этот тяжелый сезон голом и победой, — написал Ларссон в Instagram. — Я знаю, что этот сезон был тяжелым не только для нас, но и для вас, болельщиков, но мы извлечем уроки из этого сезона и вернемся сильнее в следующем.

Я хочу поблагодарить фанатов за поддержку в течение года, и я с нетерпением жду скорой встречи с вами.

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