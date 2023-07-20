Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил переход в «Зенит» защитника Марио Фернандеса.

— Марио Фернандес усилит «Зенит»?

— Если он избежит травм, то это, безусловно, очень качественный футболист. Важно, что он обладает менталитетом победителя, все время нацелен на результат. По духу Фернандес, безусловно, подходит команде-чемпиону. «Зенит» приобрел игрока на правый фланг обороны, который, считаю, у питерцев проседает. В итоге у Семака на краях будут играть Дуглас Сантос и Марио Фернандес. Два серьезных козыря в колоде главного тренера, два больших мастера. Так что «Зенит» сработал качественно, заполучив Фернандеса.

— Однако болельщики ЦСКА, да и некоторые специалисты считают Фернандеса предателем...

— Мне бы лично, конечно, очень хотелось, чтобы Марио вернулся в ЦСКА. Жаль, что не случилось. Но мы не знаем всех трансферных нюансов, как шли переговоры и так далее. Поэтому мне сложно сейчас кого-то в чем-то обвинять. Читал, что Марио хотел оказаться именно в армейском клубе, но что-то пошло не так. Не зная всех подробностей, не готов вешать какие-то ярлыки. Как я понимаю, «Зенит» сработал оперативно и серьезно укрепил свой состав.