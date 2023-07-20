Газзаев — о Марио Фернандесе в «Зените»: «Не могу назвать его предателем»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил переход в «Зенит» защитника Марио Фернандеса.
— Марио Фернандес усилит «Зенит»?
— Если он избежит травм, то это, безусловно, очень качественный футболист. Важно, что он обладает менталитетом победителя, все время нацелен на результат. По духу Фернандес, безусловно, подходит команде-чемпиону. «Зенит» приобрел игрока на правый фланг обороны, который, считаю, у питерцев проседает. В итоге у Семака на краях будут играть Дуглас Сантос и Марио Фернандес. Два серьезных козыря в колоде главного тренера, два больших мастера. Так что «Зенит» сработал качественно, заполучив Фернандеса.
— Однако болельщики ЦСКА, да и некоторые специалисты считают Фернандеса предателем...
— Мне бы лично, конечно, очень хотелось, чтобы Марио вернулся в ЦСКА. Жаль, что не случилось. Но мы не знаем всех трансферных нюансов, как шли переговоры и так далее. Поэтому мне сложно сейчас кого-то в чем-то обвинять. Читал, что Марио хотел оказаться именно в армейском клубе, но что-то пошло не так. Не зная всех подробностей, не готов вешать какие-то ярлыки. Как я понимаю, «Зенит» сработал оперативно и серьезно укрепил свой состав.
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|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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