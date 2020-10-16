Джикия и Урунов пропустят матч «Спартака» с «Химками»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о травмированных футболистах перед игрой 11-го тура РПЛ с «Химками».
«На данный момент травмированным у нас остается Урунов, у него проблемы с приводящей мышцей. Его не будет в заявке, как и Джикии. Ему до 20 октября надо будет находиться на карантине», — сообщил Тедеско на пресс-конференции. (Елена Григорьевская)
Матч «Химки» — «Спартак» состоится в субботу, 17 октября, начало — в 19.00 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.