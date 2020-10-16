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Джикия и Урунов пропустят матч «Спартака» с «Химками»

14:12
Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о травмированных футболистах перед игрой 11-го тура РПЛ с «Химками».

«На данный момент травмированным у нас остается Урунов, у него проблемы с приводящей мышцей. Его не будет в заявке, как и Джикии. Ему до 20 октября надо будет находиться на карантине», — сообщил Тедеско на пресс-конференции. (Елена Григорьевская)

Матч «Химки» — «Спартак» состоится в субботу, 17 октября, начало — в 19.00 (мск).

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