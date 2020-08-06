Дядюн продлил контракт с «Химками» на один год
20:09
Форвард «Химок» Владимир Дядюн продлил контракт с подмосковной командой, сообщается в официальном Twitter клуба.
Соглашение с 32-летним игроком продлено на год.
— С нашей командой мы провели хороший сезон, и впереди — новый период — премьер-лига, в которой я буду рад защищать цвета «Химок», — приводит слова Дядюна пресс-служба клуба.
В минувшем сезоне Дядюн провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 7 голов.
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