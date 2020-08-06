Дядюн продлил контракт с «Химками» на один год

Форвард «Химок» Владимир Дядюн продлил контракт с подмосковной командой, сообщается в официальном Twitter клуба.

Соглашение с 32-летним игроком продлено на год.

— С нашей командой мы провели хороший сезон, и впереди — новый период — премьер-лига, в которой я буду рад защищать цвета «Химок», — приводит слова Дядюна пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне Дядюн провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 7 голов.