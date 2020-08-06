РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Дядюн продлил контракт с «Химками» на один год

20:09
Теги:

Форвард «Химок» Владимир Дядюн продлил контракт с подмосковной командой, сообщается в официальном Twitter клуба.

Соглашение с 32-летним игроком продлено на год.

— С нашей командой мы провели хороший сезон, и впереди — новый период — премьер-лига, в которой я буду рад защищать цвета «Химок», — приводит слова Дядюна пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне Дядюн провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 7 голов.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир