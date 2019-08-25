Два невероятных сэйва Максименко. Он один из героев матча «Спартака» в Самаре

Вратарь «Спартака» Александр Максименко в концовке матча 7-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (2:1) совершил два сэйва. Это позволило команде сохранить ниченый счет. Победный гол на 90+2-й минуте встречи забил Гус Тил.