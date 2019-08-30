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Душан Анджелкович: «Чемпионат России — одна из лучших лиг»

05:53
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Экс-защитник «Краснодара» Душан Анджелкович считает, что его бывшая команда должна обыграть «Урал» в 8-м туре чемпионата России. Также он признался, что следит за РПЛ.

— Слежу за чемпионатом России, — цитируют «Известия» Анджелковича. — Эта одна из лучших лиг, очень интересное соперничество и борьба. Кубанцы уже несколько лет являются одними из лидеров, борются за призовые места и нынешний розыгрыш не исключение. Думаю, что «Урал» не должен стать преградой к целям «Краснодара» и «горожане» смогут выиграть.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://iz.ru/915555/sevastian-terletckii/piatero-odnogo-zhdut-rpl-mozhet-poluchit-novogo-lidera

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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