Экс-защитник «Краснодара» Душан Анджелкович считает, что его бывшая команда должна обыграть «Урал» в 8-м туре чемпионата России. Также он признался, что следит за РПЛ.

— Слежу за чемпионатом России, — цитируют «Известия» Анджелковича. — Эта одна из лучших лиг, очень интересное соперничество и борьба. Кубанцы уже несколько лет являются одними из лидеров, борются за призовые места и нынешний розыгрыш не исключение. Думаю, что «Урал» не должен стать преградой к целям «Краснодара» и «горожане» смогут выиграть.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр