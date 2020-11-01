Дубль Бикфалви принес «Уралу» гостевую победу в матче против «Уфы»

«Уфа» принимала «Урал» в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ. Гости одержали непростую победу со счетом 2:1.

В первом тайме дубль в составе команды из Екатеринбурга сделал полузащитник Эрик Бикфалви. Первый мяч он забил с игры, а второй — с пенальти, который был назначен после подсказки ВАР.

Во второй половине Комнен Андрич смог отыграть один гол, но на большее «Уфу» не хватило.

«Урал» прервал неудачную серию, во время которой не мог забить гол на протяжении четырех матчей. Теперь в активе «шмелей» стало 14 очков. «Уфа» осталась на последнем месте с 6 очками.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

13-й тур

«Уфа» — «Урал» (Екатеринбург) — 1:2 (0:2)

Голы: Бикфалви, 27 (0:1). Бикфалви, 38 — с пенальти (0:2). Андрич, 61 (1:2).

«Уфа»: Беленов, Йокич, Никитин, Плиев, Данченко, Табидзе, Кротов (Фольмер, 62), Алиев (Камилов, 46), Карп (Сысуев, 46), Голубев (Жамалетдинов, 85), Андрич.

«Урал» (Екатеринбург): Помазун, Герасимов (Евсеев, 38), Золотов, Кулаков, Ефремов (Подберезкин, 64), Бавин, Егорычев, Йовичич, Аугустыняк, Погребняк, Бикфалви.

Предупреждения: Андрич, 28. Аугустыняк, 35. Карп, 37. Голубев, 55. Бавин, 73. Никитин, 79. Подберезкин, 90.

Судьи: Москалев (Воронеж). Мурашов (Москва), Лунев (Новосибирск).

ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Богач (Люберцы).

1 ноября. Уфа. Стадион «Нефтяник».