Гинер рассказал, что за Акинфеевым следил еще с академии ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» рассказал, с какого момента он начал следить за карьерой голкипера армейцев.

«Помню Игоря еще с академии, когда купил клуб и когда это все начиналось, — сказал Гинер. — Я очень любил и по сей день с большим удовольствием хожу смотреть академию, молодежную команду. Там эмоции совсем другие: родители стоят кричат друг на друга; они всегда знают, кто хорошо играет, а кто — нет. Конечно, я помню Игоря еще с тех времен».

В конце прошлого года на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» был опубликован документальный сериал, посвященный жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон».