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Дриусси избежал повреждения крестообразной связки

18:25
Себастьян Дриусси. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Себастьян Дриусси. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси прошел первичное медицинское обследование по итогу матча 5-го тура РПЛ с «Динамо»? (0:1). По предварительным данным, 24-летний аргентинец избежал повреждения крестообразной связки колена.

У Дриусси серьезно пострадала медиальная коллатеральной связка правого колена. Окончательный диагноз и сроки восстановления будут известны в течение недели.

«Медицинский штаб клуба продолжает наблюдение за динамикой состояния здоровья Дриусси. При оптимистичном сценарии развития событий консервативное лечение продлится 1,5 месяца», — говорится в заявлении сине-бело-голубых.

В текущем сезоне Дриусси провел 6 матчей за «Зенит», забил один гол и сделал две результативные передачи.

Динамо — Зенит

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-08-27-opredelen-predvaritelnyy-diagnoz-sebastyana-driussi.htm

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