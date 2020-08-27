Дриусси избежал повреждения крестообразной связки
Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси прошел первичное медицинское обследование по итогу матча 5-го тура РПЛ с «Динамо»? (0:1). По предварительным данным, 24-летний аргентинец избежал повреждения крестообразной связки колена.
У Дриусси серьезно пострадала медиальная коллатеральной связка правого колена. Окончательный диагноз и сроки восстановления будут известны в течение недели.
«Медицинский штаб клуба продолжает наблюдение за динамикой состояния здоровья Дриусси. При оптимистичном сценарии развития событий консервативное лечение продлится 1,5 месяца», — говорится в заявлении сине-бело-голубых.
В текущем сезоне Дриусси провел 6 матчей за «Зенит», забил один гол и сделал две результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-08-27-opredelen-predvaritelnyy-diagnoz-sebastyana-driussi.htm