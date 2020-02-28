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Доменико Тедеско: «Задача на весеннюю часть — выиграть все матчи»

12:53
Доменико Тедеско. Фото Сергей Киврин, «Матч Премьер».
Доменико Тедеско. Фото Сергей Киврин, «Матч Премьер».
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о задачах на весеннюю часть сезона. Вторую часть чемпионат московский клуб открывает дерби с «Динамо», которое состоится 29 февраля.

— Какой вы видите задачу на весеннюю часть и не боитесь ли, что «Спартак» будет бороться за выживание?

— Ситуация непростая с точки зрения с таблицы. Но когда мы пришли, она уже была непростой. Тогда главным было стабилизировать ситуацию. Сейчас же я ставлю задачу выиграть все матчи. Это непросто, но мы как звери работали восемь недель зимой ради этого.

— Вы серьезно?

— Да. Я хочу побеждать в каждом матче. Вы знаете тренера, который хочет выигрывать через раз?

— Это удается только Юргену Клоппу. Но «Спартак» это не «Ливерпуль».

— Юрген — топ-тренер, но это другая история. Не могу сказать, что я выиграл все, но у меня тоже были победы. Я хочу выигрывать в каждом матче, любой футболист хочет выигрывать в каждом матче. (Дмитрий Гирин)

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