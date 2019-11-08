Доменико Тедеско: «Я прошу Джикию чаще подключаться в атаку»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» рассказал, почему защитник Георгий Джикия в последних матчах часто подключается в атаку.

— Джкия в последних матчах стал едва ли не главным диспетчером «Спартака»...

— Вы совершенно верно подметили, когда играешь в четыре защитника, то подключаются только крайние, а когда с тремя — могут больше входить и центральные, — сказал Тедеско. — Да, это моя установка, чтобы игроки обороны подключались. Я хочу, чтобы все атаковали и все защищались. (Дмитрий Гирин).

Напомним, что игра состоится в субботу, 9 ноября, и начнется в 19.00 по московскому времени.

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