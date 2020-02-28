Доменико Тедеско: «У меня напряжения нет. Есть ли у Федуна? Спросите у самого президента»
12:59
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 20-го тура чемпионата России с «Динамо» рассказал, ощущает ли он излишнее давление перед возобновлением сезона.
— Общались ли вы в последнее время с владельцем клуба Леонидом Федуном? И нет ли дополнительного напряжения в связи с тем, что сейчас у вас нет права на ошибку?
— Я разговаривал с президентом во время турнира в Катаре, — сказал Тедеско. — Никакого напряжения у меня нет. Можете спросить у президента, есть ли оно у него. Но у меня его точно нет.
Напомним, что матч «Динамо» — «Спартак» пройдет в субботу, 29 февраля, начало в 16.30. (Дмитрий Гирин)
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Как закончится матч 20-го тура РПЛ-2019/20 «Динамо» — «Спартак»?
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