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Доменико Тедеско: «Просил Ларссона и Бакаева сваливаться на фланги»

17:07
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал об игре фланговых игроков в матче 22-го тура РПЛ с «Оренбургом» (3:1).

— Как оцените игру флангов?

— В атаке нашим флангам сегодня было непросто. Соперник играет в пять защитников, и на флангах зачастую возникали ситуации «один в один», поэтому я просил Ларссона и Бакаева больше сваливаться на фланг. Сегодня в первом тайме это удавалось — вы видели, как Бакаев отлично подключился. Касаемо обороны, нашим крайним защитникам было непросто, потому что «Оренбург» очень много и хорошо подает как непосредственно с фланга, так и сместившись в центр. (Дмитрий Зеленов)

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