Доменико Тедеско: «Если боишься, лучше остаться дома»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции рассказал о трудностях в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Оренбургом» (3:1).

— В первом тайме игра не получалось, и вы получили четвертую желтую карточку. Насколько было страшно, что можно проиграть?

— Страх — неправильное слово. Если боишься, лучше остаться дома. Мы пропустили с углового в начале, и надо было отыгрываться. Насколько я помню, «Оренбургу» уже проигрывали, когда они открывали счет. Они сели очень глубоко в оборону, и взломать ее очень сложно. Меня радует, что моя молодая команда совершила камбэк на характере и психологии — это хороший знак. (Дмитрий Зеленов)