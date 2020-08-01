РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«До него в полноги никто не выигрывал чемпионат». Черчесов отметил работу Семака

18:05
Сергей Семак. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Сергей Семак. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Теги:

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил работу Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита» в прошедшем сезоне. Команда из Санкт-Петербурга выиграла чемпионат и Кубок России.

— До него в полноги никто не выигрывал чемпионат, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ». — К этому надо вести команду. Это непростой процесс, требующий много работы.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир