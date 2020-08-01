«До него в полноги никто не выигрывал чемпионат». Черчесов отметил работу Семака

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил работу Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита» в прошедшем сезоне. Команда из Санкт-Петербурга выиграла чемпионат и Кубок России.

— До него в полноги никто не выигрывал чемпионат, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ». — К этому надо вести команду. Это непростой процесс, требующий много работы.