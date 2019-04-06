Дмитрий Скопинцев: "Удача повернулась к "Краснодару". Лицом"

Защитник "Краснодара" Дмитрий Скопинцев после победы над "Крыльями Советов" (1:0) в матче 22-го тура РПЛ заявил, что эти 3 очки важны его команде в гонке за чемпионство, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– "Крылья" говорят, что должны были побеждать. Что говорит "Краснодар"? – вопрос Скопинцеву.

– Пусть говорят, не знаю, что сказать. Кто победил, все увидели. Это очень хорошая команда, видна задумка тренера. Но нам важнее победа, мы сейчас в чемпионской гонке.

– Насколько тяжелой была игра? И свой ли футбол показал "Краснодар"?

– Очень непростая игра на встречных курсах. Она могла по-разному сложиться. Я думаю, наш класс сказался, в итоге все вылилось в 1:0.

– Мусаев сказал, что в перерыве команда команда призналась, что ей тяжело дышится. С чем это связано?

– Может, потому что в Краснодаре первый раз в этом году так жарко было. Может, не привыкли. Да, все ребята это отмечали, но я думаю, что это такие условия, в которых были все. Когда тяжело дышится, многие подседают. Но мы достойно преодолели этот момент и заслуженно победили.

– После того, как Петров был удален, стало сложнее играть или не почувствовали его отсутствия?

– После удаления могли выиграть они, но получилось, что мы. Конечно, сложно играть без одного человека, но в итоге удача к нам повернулась...

– Лицом?

– (Улыбается). Наверно. (Екатерина Потапова)

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