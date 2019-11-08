Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов остался доволен игрой команды в матче 16-го тура чемпионата России против «Ахмата» (0:0).

— Очень понравились моменты, которые мы создавали, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Порой контролировали ситуацию на поле, не давали сопернику играть агрессивно. Но надо реализовывать свои шансы. Да, и у соперника были эпизоды, но они играют дома. Понравилась организация нашей команды.

Терпеливый матч. Матч до гола. Поэтому где-то осторожничали и скованно действовали.

Реализация — не только у нас проблема. Радует, что мы создаем моменты. Если мы будем также развивать атаки, также внимательно действовать в обороне, то результат придет.

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