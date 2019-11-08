Дмитрий Парфенов: «До каждого дойдет возможность выйти и помочь команде»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов подвел итог встречи 16-го тура чемпионата России против «Ахмата» (0:0).

— Итог 0:0, но счет не отражает все события, которые происходили на поле, — приводит слова тренера официальный сайт «Урала». — Думаю, для болельщиков был нескучный матч. Достаточно атак было с нашей стороны. Именно организованных, а не спонтанных. Также, как и у соперника. Также были хорошие действия возле штрафной и в самой штрафной. Что имеем, то имеем. Двигаемся дальше. Понимали, что будет здесь сложно. Мы с этим справились. Единственное, в плане реализации есть в чем добавить.

— Чем-то удивил «Ахмат»?

— «Ахмат» — опытная команда, с хорошими качественными футболистами. Мы готовились к этому матчу. Понимали, что много моментов не будет, но тем не менее, очень хорошие были переходы из обороны в атаку, взаимодействия нашей атакующей линии, подключения защитников. Есть в чем прибавлять, как и после каждой игры, но, еще раз повторю, достаточно качественные были эпизоды.

— Расскажите о ближайших планах команды?

— Отдыхаем три дня, а сборники поедут в свои национальные команды. Климатические условия у нас холодные, поэтому поедем на Кипр, где будем находиться 10 дней и где будем готовиться к матчу против «Спартака».

— В прошлой игре Годзюр ошибся. Однако сегодня он вновь занял пост номер один. Значит, что вы ему доверяете?

— Конечно, доверяем! И ему, всем 25 игрокам, которые у нас в заявке. Просто у каждого свое время, и до каждого дойдет возможность выйти и помочь команде. Главное, быть готовым. А Ярик это наш вратарь, достаточно времени проводит и помогает команде. Ошибки бывают. Вратарь сборной нашей, вы видели, тоже ошибается.

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