Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов на пресс-конференции прокомментировал итог матча 25-го тура с "Зенитом" (0:2).

– Неплохо провели первый тайм, во втором – до забитого гола план работал. Но после пропущенного мяча отдали инициативу, стало трудно. Когда пропустили второй мяч стало еще тяжелее.

– В чем заключался план на игру?

– Не допустить свободных зон у штрафной, попытаться проводить быстрые атаки. Мы знали, что "Зенит" много атакует флангами. До первого забитого мяча снимали мячи в штрафной.

– У вас было не так много атакующих игроков в основе. Почему?

– Мы анализировали "Зенит" и понимали, что в два центральных защитника тяжело играть против Дзюбы и Азмуна. И в одного нападающего – тяжеловато. Плюс впереди нужно было два свежих футболиста. Поэтому мы устроили ротацию, понимая, что впереди еще игра с "Ахматом". (Гоша Чернов)