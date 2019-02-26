Дмитрий Хохлов: "Динамо" не будет тупо играть с одной тактикой"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов подвел итоги сборов и отметил, что команда выполнила намеченную работу. По его словам, не все игроки находятся в оптимальных кондициях.

- Сильно ли расстраивает, что в последний день не удалось победить? Конечно расстраивает, - приводит слова Хохлова пресс-служба "Динамо". - Расстраивает и то, что создаем много моментов, которые не реализуем. Это уже давно расстраивает. Чтобы выигрыват, нужно забивать.

- Команда стала создавать больше моментов со стандартных положений.

- Мы на тренировках это отрабатывали. Подачи хорошо идут. Появилась вариативность при стандартных положениях. Но нужно, чтобы созданные моменты воплощались в голы.

- Кого можете отметить по итогам сборов?

- Из молодых игроков все выходили и старались. Неплохо выглядеди. Тот же Демьянов... Если бы он еще забил те моменты, которые были, то мы бы выиграли. Слепов вторую игру хорошо провел. Глущенков хорошо вышел на замену. Мне понравилось, как он действовал в опорной зоне. Мне понравилось. как сыграл Калачев. Тот же Панин. Он справился со своим заданием. Поэтому не стал бы выделять кого-то. Все выходили и играли.

- Самба Соу очень был агрессивен, много фолил и был на грани удаления. Поговорили с ним в перерыве?

- У любого спортсмена в крови - не проигрывать и играть на грани фола. Часто он фолит, часто на нем фолят. Сегодня была команда, которая очень много фолила. Соглашусь, что с Самбой нужно поговорить, чтобы он мог свои эмоции держать под контролем. В официальных играх это будет удаление.

- Терехов и Рауш близки к оптимальным кондициям?

- Они набирают, но до оптимальных кондиций еще далековато. Про Антона тяжело говорить - он провел первые 90 минут. Старается, выполняет объем работы, но еще не хватает игрового ритма. Костя тоже не в оптимальной форме, но старается к ней приблизиться.

- Какой общий итог сборов?

- Работу, которую запланировали, даже учитывая погодные условия, мы выполнили. В плане физической подготовки все нормально. В плане тактической тоже много поработали. Многое улучшилось, многое стало получаться, в позиционном нападении есть прогресс. Но еще нужно работать над завершением атак.

- Тактика в 4 защитника будет основной?

- Мы ее наигрывали. Естественно, мы будем придерживаться своей игры, но и учитывать сильные и слабые стороны соперника. Не могу сказать, что мы будем тупо играть одним тактическим построением.