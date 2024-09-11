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Сегодня, 21:00

Аленичев о Соболеве в «Зените»: «Хотелось, чтобы эта история закончилась»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Аленичев в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с переходом Александра Соболева в «Зенит».

«Читал новости, который были по Соболеву. Хотелось, чтобы это просто закончилось. Такая ситуация плоха и для «Спартака», и для «Зенита», и Соболева. Наконец-то это закончилось», — сказал Аленичев «СЭ».

Соболев выступал за «Спартак» с января 2020 года. Всего за красно-белых нападающий провел 140 матчей, в которых отметился 58 голами и 32 результативными передачами.

30 августа «Зенит» объявил о подписании контракта с Соболевым. Соглашение с форвардом заключено на три сезона с возможностью продления на год.

Александр Соболев
Дмитрий Аленичев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
14.09 14:15
Факел – Пари НН
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ЦСКА – Зенит
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 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
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Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

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 6 1 1
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