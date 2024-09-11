Аленичев о Соболеве в «Зените»: «Хотелось, чтобы эта история закончилась»

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Аленичев в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с переходом Александра Соболева в «Зенит».

«Читал новости, который были по Соболеву. Хотелось, чтобы это просто закончилось. Такая ситуация плоха и для «Спартака», и для «Зенита», и Соболева. Наконец-то это закончилось», — сказал Аленичев «СЭ».

Соболев выступал за «Спартак» с января 2020 года. Всего за красно-белых нападающий провел 140 матчей, в которых отметился 58 голами и 32 результативными передачами.

30 августа «Зенит» объявил о подписании контракта с Соболевым. Соглашение с форвардом заключено на три сезона с возможностью продления на год.