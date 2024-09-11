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Шалимов считает, что отстранение России в футболе продлится минимум 10 лет

Алина Савинова
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Российский тренер Игорь Шалимов поделился ожиданиями от дальнейшего развития ситуации с отстранением сборной России и российских клубов от международных турниров.

«Понятно, что РФС проводит работу и с УЕФА, и с ФИФА, но ощущения у меня плохие по поводу прогноза на возвращение. Думаю, что это минимум 10 лет. Дело не в том, что чемпионат мира ближайший пройдет в том числе в США, а Евро следующий в Британии — странах, которые к России относятся недружественно. Дело и в том, что когда СВО для нас закончится победой, а для Запада, для Европы поражением, это им тяжело будет принять и делать вид, что ничего не произошло — и начать играть с нами», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: РБ Спорт
Игорь Шалимов
Футбол
Сборная России по футболу
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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Рубин – Кр. Советов
 - : -
14.09 12:00
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 - : -
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 - : -
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ЦСКА – Зенит
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Игорь Дивеев

ЦСКА

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Алексей Батраков

Локомотив

 5
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Бителло

Динамо

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