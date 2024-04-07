«Динамо» на своем поле примет «Спартак» в рамках 23-го тура чемпионата России в воскресенье, 7 апреля. Игра состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо» — «Спартак» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на платных онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

Прогноз и ставки на матч читайте в нашем материале.

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