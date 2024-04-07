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Сегодня, 18:35

«Ахмат» — «Локомотив»: видео голов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сергей Пиняев («Локомотив») и Андрей Семенов («Ахмат»).
Фото ФК «Локомотив»

«Локомотив» на выезде обыграл «Ахмат» в матче 23-го тура чемпионата России — 2:0.

Голы забили Антон Миранчук (с пенальти) и Сергей Пиняев. С 19-й минуты «Ахмат» играет в меньшинстве, так как красную карточку получил Дарко Тодорович.

21-я минута: Антон Миранчук — 0:1

58-я минута: Сергей Пиняев — 0:2

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
07 апр, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
0:2
Локомотив
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
0
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РПЛ: «Динамо» — «Спартак». Расписание и результаты матчей 23-го тура

Маликов заявил что не верит в чемпионство «Динамо» в текущем сезоне
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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29 тур
30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 2
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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