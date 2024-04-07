«Ахмат» — «Локомотив»: видео голов

«Локомотив» на выезде обыграл «Ахмат» в матче 23-го тура чемпионата России — 2:0.

Голы забили Антон Миранчук (с пенальти) и Сергей Пиняев. С 19-й минуты «Ахмат» играет в меньшинстве, так как красную карточку получил Дарко Тодорович.

21-я минута: Антон Миранчук — 0:1

58-я минута: Сергей Пиняев — 0:2