«Ахмат» — «Локомотив»: видео голов
«Локомотив» на выезде обыграл «Ахмат» в матче 23-го тура чемпионата России — 2:0.
Голы забили Антон Миранчук (с пенальти) и Сергей Пиняев. С 19-й минуты «Ахмат» играет в меньшинстве, так как красную карточку получил Дарко Тодорович.
21-я минута: Антон Миранчук — 0:1
58-я минута: Сергей Пиняев — 0:2
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|6.04
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|
Урал – Кр. Советов
|1 : 2
|6.04
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|
Пари НН – Краснодар
|3 : 4
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|2 : 2
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|1 : 0
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 2
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|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
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Динамо
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Квинси Промес
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