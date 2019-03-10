"Динамо" - "Спартак": Федун приехал на дерби в Химки

Владелец "Спартака" Леонид Федун прибыл на "Арену Химки" на центральный матч 19-го тура РПЛ с "Динамо". Президент красно-белых прошел на трибуны через вход, недоступный для журналистов.

Напомним, что спартаковский совет директоров поставил перед командой три цели на сезон: выход в 1/4 финала Лиги Европы, победа в Кубке страны и место в Лиге чемпионов по итогам премьер-лиги-2018/19. Первые две – не выполнены. (Алена Гребенькова)

Чемпионат России, премьер-лига: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание игр по турам и датам