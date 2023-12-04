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Сегодня, 21:25

Гол Тюкавина принес «Динамо» победу над «Рубином», казанцы проиграли в РПЛ впервые с сентября

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Динамо» — «Рубин».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» на своем поле обыграло «Рубин» в матче 17-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 25-й минуте забил Константин Тюкавин. 21-летний форвард отличился в пятом туре подряд.

«Динамо» (31 очко) вернулось на третье место в РПЛ. «Рубин» (25) занимает восьмую строчку в турнирной таблице. Казанцы проиграли в РПЛ впервые с 30 сентября — в 10-м туре команда Рашида Рахимова уступила «Краснодару» (0:2). Кроме того, с того момента «Рубин» не пропустил ни одного мяча в 6 матчах РПЛ.

В следующем туре бело-голубые на выезде сыграют с «Факелом», а «Рубин» на выезде встретится с «Балтикой». Оба матча пройдут 10 декабря.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
04 дек, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:0
Рубин

Федор Смолов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
5
57
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РПЛ: «Спартак» проиграл «Ахмату», «Динамо» победило «Рубин». Расписание и результаты матчей 17-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 1 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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