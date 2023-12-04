Гол Тюкавина принес «Динамо» победу над «Рубином», казанцы проиграли в РПЛ впервые с сентября

«Динамо» на своем поле обыграло «Рубин» в матче 17-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 25-й минуте забил Константин Тюкавин. 21-летний форвард отличился в пятом туре подряд.

«Динамо» (31 очко) вернулось на третье место в РПЛ. «Рубин» (25) занимает восьмую строчку в турнирной таблице. Казанцы проиграли в РПЛ впервые с 30 сентября — в 10-м туре команда Рашида Рахимова уступила «Краснодару» (0:2). Кроме того, с того момента «Рубин» не пропустил ни одного мяча в 6 матчах РПЛ.

В следующем туре бело-голубые на выезде сыграют с «Факелом», а «Рубин» на выезде встретится с «Балтикой». Оба матча пройдут 10 декабря.