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«Динамо» проведет товарищеский матч с «Химками»

20:44
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«Динамо» проведет товарищеский матч с «Химками», сообщается в официальном Twitter клуба.

Встреча пройдет 2 августа на «Арене Химки». Матч состоится без допуска зрителей на трибуны.

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