«Динамо» проведет товарищеский матч с «Химками»
20:44
«Динамо» проведет товарищеский матч с «Химками», сообщается в официальном Twitter клуба.
Встреча пройдет 2 августа на «Арене Химки». Матч состоится без допуска зрителей на трибуны.
? В воскресенье, 2 августа, на «Арене Химки» сыграем контрольный матч с финалистом Кубка России — @fc_khimki— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) July 29, 2020
Матч пройдёт без допуска зрителей на трибуны. #ДинамоТВ планирует прямую трансляцию встречи, которая начнётся в 17:00#ХимкиДинамо #твоякоманДа pic.twitter.com/YelFYXJBJy
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