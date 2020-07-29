«Динамо» проведет товарищеский матч с «Химками»

? В воскресенье, 2 августа, на «Арене Химки» сыграем контрольный матч с финалистом Кубка России — @fc_khimki



Матч пройдёт без допуска зрителей на трибуны. #ДинамоТВ планирует прямую трансляцию встречи, которая начнётся в 17:00#ХимкиДинамо #твоякоманДа pic.twitter.com/YelFYXJBJy