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«Динамо» привлекло к тренировкам трех игроков из второй команды

15:06
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«Динамо» ведет подготовку к следующим матчам Тинькофф чемпионата России. С основой московского клуба тренировались три футболиста из «Динамо-2»: Станислав Лацевич, Константин Тюкавин и Дмитрий Владимиров.

В 11-м туре бело-голубым предстоит сыграть на выезде с ЦСКА. Встреча намечена на 18 октября.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. «Зенит» — «Сочи», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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