"Динамо" прилетело в Санкт-Петербург на матч с "Зенитом"

"Динамо" в своем официальном Твиттере сообщило о прибытии в Санкт-Петербург, где в среду состоится матч 25-го тура премьер-лиги против "Зенита". В состав делегации бело-голубых вошли 19 игроков.

Динамовцы прибыли в Санкт-Петербург в составе делегации из 19 футболистов: вратари Шунин, Лещук, а также полевые Панченко, Козлов, Марков, Жоаозиньо, Кардозу, Луценко, Рыков, Юсупов, Темников, Морозов, Хольмен, Шунич, Москвичёв, Евгеньев, Самба Соу, Черных, Грулёв ⚪🔵🔥 – FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 23 апреля 2019 г.

"Динамо" занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. "Зенит" с 51 баллом располагается на 1-й строчке.

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