19:28 | Футбол — РПЛ

"Динамо" прилетело в Санкт-Петербург на матч с "Зенитом"

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"Динамо" в своем официальном Твиттере сообщило о прибытии в Санкт-Петербург, где в среду состоится матч 25-го тура премьер-лиги против "Зенита". В состав делегации бело-голубых вошли 19 игроков. 

"Динамо" занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. "Зенит" с 51 баллом располагается на 1-й строчке.

Зенит - Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 25-й тур. "Зенит" - "Динамо", "Спартак" в Туле и другие игры
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