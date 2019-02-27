"Динамо" опровергло информацию о старте продаж билетов на матч против "Спартака"

Информация о старте продаж билетов на матч 19-го тура Российской премьер-лиги между московскими "Динамо" и "Спартаком" не соответствует действительности. Игра запланирована на 10 марта. Встреча должна стать первой в Петровском парке после реконструкции.

"Ранее сайт dynamotickets.ru объявил о старте продаж на матч 19-го тура Российской премьер-лиги против московского "Спартака". Со стороны футбольного клуба "Динамо" хотим заверить, что данная информация не соответствует действительности. Данный сайт является мошенническим, так как, например, на трибуну Д билет в свободной продаже купить невозможно по причине того, что данная трибуна является сектором активной поддержки клуба. Просьба дождаться официальной информации о старте продаж билетов, которая появится в ближайшее время.

Кроме того, на сайте указана крайне завышенная цена на центральные сектора, а также неправильное время начала матча", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы "Динамо".