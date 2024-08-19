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Сегодня, 19:03

«Динамо» Махачкала — «Ахмат»: стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между «Ахматом» и махачкалинским «Динамо» в 5-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Махачкале. Начало — в 20.00 по московскому времени.

«Динамо»: Волк, Алибеков, Шумахов, Пальцев, Джапо, Кегермазов, Глушков, Ангбан, Магомедов, Касинтура, Гаджиев А.

Запасные: Магомедов, Табидзе, Ковачевич, Юсупов, Крачковский, Сандрачук, Зинович, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннеджадмахаленколай, Сердеров, Гаджиев Ш.

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Богосавац, Тодорович, Шатара, Швец, Садулаев, Камило, Луна Диале, Фелиппе Кардосо.

Запасные: Опарин, Уциев, Ибишев, Ловат, Гандри, Камилов, Бериша, Мацуев, Исмаэл Силва, Диванович.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
19 авг, 20:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Ахмат

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Махачкала)
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«Динамо» Махачкала — «Ахмат»: смотреть трансляцию матча РПЛ

В «Динамо» раскритиковали формулировки решений ЭСК РФС: «Возникает желание познакомиться с талантливым автором»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
12
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 1 : 1
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 0 : 1
18.08 17:30
Спартак – Факел
 3 : 0
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 2 : 1
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 1 : 2
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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