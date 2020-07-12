Защитник «Динамо» Заурбек Плиев был удален в концовке матча 28-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Крыльев Советов» (2:0). Игрок повздорил с Денисом Поповичем и ударил его по лицу.

? Заурбек Плиев за удар соперника в лицо получил красную карточку.#МАТЧПРЕМЬЕР #ДинамоКрылья pic.twitter.com/tTZrABKibi — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 12, 2020