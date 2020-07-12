«Динамо» — «Крылья Советов»: Плиев удален за удар соперника в лицо
12 июля 2020, 20:52
Защитник «Динамо» Заурбек Плиев был удален в концовке матча 28-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Крыльев Советов» (2:0). Игрок повздорил с Денисом Поповичем и ударил его по лицу.
? Заурбек Плиев за удар соперника в лицо получил красную карточку.#МАТЧПРЕМЬЕР #ДинамоКрылья pic.twitter.com/tTZrABKibi— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 12, 2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи
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