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«Динамо» — «Крылья Советов»: Плиев удален за удар соперника в лицо

12 июля 2020, 20:52

Защитник «Динамо» Заурбек Плиев был удален в концовке матча 28-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Крыльев Советов» (2:0). Игрок повздорил с Денисом Поповичем и ударил его по лицу.

Динамо — Крылья Советов

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