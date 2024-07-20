«Динамо» — «Факел»: Лепский вывел бело-голубых вперед

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«Динамо» открыл счет в матче против «Факела» в 1-м туре РПЛ — 1:0.

На 3-й минуте отличился защитник бело-голубых Иван Лепский. 19-летний футболист забил свой дебютный гол за основную команду «Динамо».