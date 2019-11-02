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«Динамо» — «Ахмат»: команды объявили стартовые составы

12:40
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Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Ахмата» на матч 15-го тура российской премьер-лиги. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, начало — 14:00.

Состав «Динамо»: Шунин, Плиев, Рыков, Морозов, Ордец, Каборе, Рауш, Шиманьски, Нойштедтер, Панченко, Игбун.

Состав «Ахмата»: Городов, Гиголаев, Семенов, Мусалов, Анхель, Глушаков, Бериша, Швец, Исмаэл, Михалак, Понсе.

Динамо — Ахмат

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