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Деспотович догнал Лазовича и обошел Коромана

16:34
Джордже Деспотович. Фото ФК «Рубин».
Джордже Деспотович. Фото ФК «Рубин».
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Джордже Деспотович поразил ворота «Арсенала» в матче 13-го тура, забив свой 18-й гол в чемпионатах России. Нападающий «Рубина» обогнал Огнена Коромана и сравнялся с экс-зенитовцем Данко Лазовичем в списке лучших сербских бомбардиров турнира. Выше 28-летнего форварда, выступавшего ранее за «Оренбург», располагаются только три футболиста, которые в разное время играли за ЦСКА, Зоран Тошич, Милош Красич и Предраг Ранджелович. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие сербские бомбардиры в чемпионатах России

Игрок

Клубы

Годы

Матчи

Голы

Зоран Тошич

ЦСКА

2010-2017

182

37

Милош Красич

ЦСКА

2004-2010

150

25

Предраг Ранджелович

Анжи, ЦСКА, Зенит

2000-2003

65

22

Джордже Деспотович

Оренбург, Рубин

2018-н.в.

56

18

Данко Лазович

Зенит

2010-2013

60

18

Огнен Короман

Динамо, Крылья Советов, Терек

2002-2005, 2011-2012

103

17

Михайло Пьянович

Спартак, Ростов

2003-2007

59

14

Бранислав Иванович

Локомотив, Зенит

2006-2007, 2017-2020

144

13

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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