Деспотович догнал Лазовича и обошел Коромана
Джордже Деспотович поразил ворота «Арсенала» в матче 13-го тура, забив свой 18-й гол в чемпионатах России. Нападающий «Рубина» обогнал Огнена Коромана и сравнялся с экс-зенитовцем Данко Лазовичем в списке лучших сербских бомбардиров турнира. Выше 28-летнего форварда, выступавшего ранее за «Оренбург», располагаются только три футболиста, которые в разное время играли за ЦСКА, Зоран Тошич, Милош Красич и Предраг Ранджелович. (Кирилл Бурдаков)
Лучшие сербские бомбардиры в чемпионатах России
|
Игрок
|
Клубы
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Зоран Тошич
|
ЦСКА
|
2010-2017
|
182
|
37
|
Милош Красич
|
ЦСКА
|
2004-2010
|
150
|
25
|
Предраг Ранджелович
|
Анжи, ЦСКА, Зенит
|
2000-2003
|
65
|
22
|
Джордже Деспотович
|
Оренбург, Рубин
|
2018-н.в.
|
56
|
18
|
Данко Лазович
|
Зенит
|
2010-2013
|
60
|
18
|
Огнен Короман
|
Динамо, Крылья Советов, Терек
|
2002-2005, 2011-2012
|
103
|
17
|
Михайло Пьянович
|
Спартак, Ростов
|
2003-2007
|
59
|
14
|
Бранислав Иванович
|
Локомотив, Зенит
|
2006-2007, 2017-2020
|
144
|
13
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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