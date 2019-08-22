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Денис Терентьев: «Перед «Краснодаром» было повреждение, к «Уфе» буду готов»

11:28
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Защитник «Зенита» Денис Терентьев перед матчем 7-го тура чемпионата России с «Уфой» рассказал о подготовке к игре и состоянии своего здоровья.

— Было небольшое повреждение перед «Краснодаром», это не дало возможности поучаствовать в этом матче. Знаю, что «Уфа» выиграла у «Ростова» —одного из лидеров чемпионата, но это даст нам хорошую возможность реабилитироваться за игру с «Ахматом». По здоровью уже ничего не беспокоит, но поле тяжелое, бутсы проскальзывали. Надеюсь, все будет хорошо, — отметил защитник.

Игра «Уфа» — «Зенит» пройдет в субботу на стадионе «Нефтяник», начало в 16.30 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи




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