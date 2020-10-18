Денис Колодин: «Динамо» для победы не хватило тренера и тренерского штаба»

Бывший футболист «Динамо» Денис Колодин в беседе с «СЭ» рассказал, чего не хватило бело-голубым в матче 11-го тура РПЛ против ЦСКА (1:3).

— «Динамо» не хватило тренера и тренерского штаба для победы, они ж еще в пути, — сказал Колодин. — Я уже говорил, что дома они играют хорошо, всех обыгрывают, а на выезде — немножко не получается. Можно сказать, «Динамо» — в этом сезоне домашняя команда. Не знаю, что делал Новиков плохого. Без него, наверно, они не должны на выезде проигрывать. Как придет новый тренер, посмотрим. Честно говоря, время покажет. Надеюсь, что начнут не только дома выигрывать, но и на выезде. По сегодняшнему матчу — Шунин хорошо стоял, вытащил пару моментов — все, что могу сказать. Но команда ЦСКА неплохо сыграла. «Динамо» так тоже неплохо смотрелось, но чуть похуже. (Екатерина Звенигородская)