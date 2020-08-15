Дебютный гол Шкурина принес ЦСКА победу над «Тамбовом»
ЦСКА обыграл «Тамбов» в матче 2-го тура российской премьер-лиги — 2:1.
В составе победителей отличились Константин Кучаев и Илья Шкурин. За тамбовский клуб забил Александр Карапетян.
В третьем туре РПЛ «Тамбов» 18 августа примет на «Мордовия Арене» «Химки», ЦСКА 19 августа сыграет в Санкт-Петербурге против «Зенита».
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
2-й тур
ЦСКА (Москва) — «Тамбов» — 2:1 (1:1)
Голы: Кучаев, 29 (1:0). Карапетян, 42 (1:1). Шкурин, 55 (2:1).
ЦСКА (Москва): Акинфеев, Набабкин, Щенников, Мариу Фернандес, Дивеев, Карпов (Магнуссон, 64), Дзагоев (Шкурин, 28. Бийол, 88), Кучаев (Тикнизян, 89), Обляков, Марадишвили, Сигурдссон (Гайч, 63).
«Тамбов»: Рыжиков, Ойеволе, Чичерин, Рыбин (Шляков, 83), Грицаенко, Килин (Балашов, 83), Карасев, Костюков (Каплиенко, 78), Чуперка, Панченко (Обухов, 57), Карапетян.
Предупреждения: Карапетян, 76. Акинфеев, 90+3.
Судьи: Москалев (Воронеж). Сафьян (Москва), Мухтаров (Петрозаводск).
ВАР: Вилков (Нижний Новгород). Гаврилин (Владимир).
15 августа. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».