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Дебютный гол Шкурина принес ЦСКА победу над «Тамбовом»

19:54
15 августа. Москва. ЦСКА — «Тамбов» — 2:1. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
15 августа. Москва. ЦСКА — «Тамбов» — 2:1. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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ЦСКА обыграл «Тамбов» в матче 2-го тура российской премьер-лиги — 2:1.

В составе победителей отличились Константин Кучаев и Илья Шкурин. За тамбовский клуб забил Александр Карапетян.

В третьем туре РПЛ «Тамбов» 18 августа примет на «Мордовия Арене» «Химки», ЦСКА 19 августа сыграет в Санкт-Петербурге против «Зенита».

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

2-й тур

ЦСКА (Москва) — «Тамбов» — 2:1 (1:1)

Голы: Кучаев, 29 (1:0). Карапетян, 42 (1:1). Шкурин, 55 (2:1).

ЦСКА (Москва): Акинфеев, Набабкин, Щенников, Мариу Фернандес, Дивеев, Карпов (Магнуссон, 64), Дзагоев (Шкурин, 28. Бийол, 88), Кучаев (Тикнизян, 89), Обляков, Марадишвили, Сигурдссон (Гайч, 63).

«Тамбов»: Рыжиков, Ойеволе, Чичерин, Рыбин (Шляков, 83), Грицаенко, Килин (Балашов, 83), Карасев, Костюков (Каплиенко, 78), Чуперка, Панченко (Обухов, 57), Карапетян.

Предупреждения: Карапетян, 76. Акинфеев, 90+3.

Судьи: Москалев (Воронеж). Сафьян (Москва), Мухтаров (Петрозаводск).

ВАР: Вилков (Нижний Новгород). Гаврилин (Владимир).

15 августа. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

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