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15 марта, 19:36

De Telegraaf рассказала, где содержится Промес в ОАЭ: «Британский заключенный назвал тюрьмы Дубая «адом на земле»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нидерландская газета De Telegraaf выяснила, где в ОАЭ содержится арестованный нападающий «Спартака» Квинси Промес.

Сообщается, что футболиста содержат в тюремном комплексе полицейского участка Дубая. В учреждении подтвердили присутствии Промеса.

Утверждается, что у тюремных комплексов Дубая плохая репутация. Один из британских заключенных, ранее содержавшийся под арестом в ОАЭ, назвал свою камеру «адом на земле», поскольку там его кормили только хлебом и водой.

При этом De Telegraaf отмечает, что к Промесу, скорее всего, будут относиться лучше, поскольку он не совершал серьезных правонарушений внутри ОАЭ.

13 марта стало известно, что форварда «Спартака» арестовали в Дубае (ОАЭ). Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию нападающего в ближайшее время.

В 2024 году суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

Квинси Промес
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 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
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 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
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 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
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 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
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И К Ж
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