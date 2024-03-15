De Telegraaf рассказала, где содержится Промес в ОАЭ: «Британский заключенный назвал тюрьмы Дубая «адом на земле»

Нидерландская газета De Telegraaf выяснила, где в ОАЭ содержится арестованный нападающий «Спартака» Квинси Промес.

Сообщается, что футболиста содержат в тюремном комплексе полицейского участка Дубая. В учреждении подтвердили присутствии Промеса.

Утверждается, что у тюремных комплексов Дубая плохая репутация. Один из британских заключенных, ранее содержавшийся под арестом в ОАЭ, назвал свою камеру «адом на земле», поскольку там его кормили только хлебом и водой.

При этом De Telegraaf отмечает, что к Промесу, скорее всего, будут относиться лучше, поскольку он не совершал серьезных правонарушений внутри ОАЭ.

13 марта стало известно, что форварда «Спартака» арестовали в Дубае (ОАЭ). Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию нападающего в ближайшее время.

В 2024 году суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.