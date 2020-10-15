«Давайте творить историю». Шварц обратился к болельщикам «Динамо» на русском языке

Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц обратился к болельщикам команды на русском языке.

«Здравствуйте! Я рад приветствовать болельщиков «Динамо»! Москва — это большой город с прекрасными возможностями. Я горжусь, что скоро буду там», — сказал Шварц в интервью клубной пресс-службе.

«Динамо» — фантастический клуб. Давайте вместе начнем фантастическую страницу в истории команды".

В среду, 14 октября, Шварц стал новый главным тренером «Динамо».

41-летний немецкий специалист стал 43-м главным тренером в истории бело-голубых.

За время игровой карьеры провел более 200 матчей за «Майнц», «Рот Вайсс» и «Веен», в котором в сезоне-2008/09 был назначен исполняющим обязанности играющего главного тренера.

В 2009-м Шварц завершил карьеру футболиста и продолжил работу в «Веене» в качестве помощника Ханса Вернера Мозера, в 2010-м покинул клуб, чтобы продолжить обучение профессии тренера.

Перед началом сезона-2011/12 специалист принял «Эшборн» из пятого по силе дивизиона Германии, вместе с которым в первый же год добился повышения в классе.

В 2013-м вернулся в «Майнц» и возглавил молодежный состав, в 2015-м — «Майнц"-2, а в 2017-м — главную команду, которую покинул после двух сезонов в 2019-м.