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«Давайте о приятном». Федун отказался обсуждать отставку Цорна

8 июля 2020, 20:21
Леонид Федун и Томас Цорн. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Федун и Томас Цорн. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Владелец «Спартака» Леонид Федун не стал комментировать кадровые изменения в клубе перед матчем 27-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом».

— Можно пару вопросов? — обратились к Федуну репортеры.

— Давайте о приятном. У нас сегодня свадьба была. (Дмитрий Зеленов)

Накануне «Спартак» отправил в отставку генерального директора Томаса Цорна. 33-летний немец был назначен в мае 2019-го.

По данным «СЭ», уже на этой неделе может произойти назначение генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова на пост топ-менеджера «Спартака».

В среду в День семьи, любви и верности на стадионе «Спартака» состоялась церемония бракосочетания болельщиков команды Ксении Добронравовой и Владимира Птичкина. Федун поздравил молодоженов вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи




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