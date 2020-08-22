Данил Круговой: «Прикольно выходить в старте»

Защитник «Зенита» Данил Круговой оценил свою игру в матче 4-го тура Тинькофф чемпионата России против «Тамбова» (4:1). В этой встрече он впервые вышел на поле в стартовом составе.

— У вас в августе три дебюта. Первый — в главной команде «Зенита», второй — на домашнем стадионе, а сегодня вы вышли с первых минут. Какие чувства испытываете?

— Прикольные чувства! — цитирует Кругового сайт «Зенита».

— Когда было прикольнее?

— Прикольнее, конечно, в стартовом составе. И провести полноценный матч — Вот это прикольно. И даже волнительно не было, может быть, был небольшой мандраж, но после первого касания мяча стало легче и, мне кажется, я получил удовольствие от футбола.

— На тридцатой минуте произошел забавный эпизод: вы вбрасывали мяч из аута и бросили его в спину Сантосу. Это же было умышленно?

— Да, так было задумано, я такое уже демонстрировал. Надеюсь, что это запечатлели камеры. Болельщики, которые были сзади меня, похлопали и оценили.

— Сантос что-нибудь сказал?

— Нет. Он вообще не понял.

— В «Уфе» у вас на спине было написано Круг, здесь вы выходите под фамилией Круговой. Вы вернетесь к прежнему варианту написания своего имени?

— Да, я хочу вернуться к Кругу, но сейчас пока не успели это сделать. Поэтому — или во второй половине сезона или никогда! Я просил два раза, но мне не разрешили.