Данил Круговой: «Будем болеть за «Зенит» в Кубке и идти к своей цели»

Защитник «Уфы» Данил Круговой подвел итоги матча 28-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Локомотива» (1:1). Футболист подчеркнул, что не испытывал каких-то особенных эмоций от игры на фланге против звездных Алексея Миранчука и Жоау Мариу.

— Это такие же игроки как и мы, только чуть большей трансферной стоимости, — цитирует официальный сайт «Уфы» Кругового. — Я бы не стал сильно акцентировать на этом внимание. Почему я исполнял большинство стандартов, а не Фомин? Такова была тренерская задумка.

— Как у команды с эмоциями, не оставили их в матчах с «Уралом» и «Ростовом»?

— Концовка чемпионата — важный отрезок. С каждым матчем эмоций все больше, тем более после таких игр, как с «Уралом» и «Ростовом».

— Насколько велико желание занять шестое место?

— Цель у нас одна — в каждом матче добиваться положительного результата, другой вопрос, что где-то получается, а где — то нет. У нас есть возможность занять шестое место в турнирной таблице, так что будем болеть за «Зенит» в Кубке и сами идти к этой цели!

Если «Зенит» выиграет Кубок страны, то шестое место в чемпионате даст путевку в Лигу Европы.