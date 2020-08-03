РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Даниил Фомин: «Динамо» — это отличный вариант для продолжения карьеры»

14:09
Даниил Фомин. Фото ФК «Динамо».
Даниил Фомин. Фото ФК «Динамо».
Теги:

Полузащитник Даниил Фомин, который заключил с «Динамо» пятилетнее соглашение, дал первое интервью в качестве игрока московского клуба.

— «Динамо» — это клуб, который действительно относится к великим, — цитирует Фомина сайт бело-голубых. — Здесь есть все условия для развития: отличные болельщики, прекрасный стадион, великолепная инфраструктура. Я рад здесь оказаться и приложу максимум усилий, чтобы помочь клубу достигать поставленных целей.

Относительно перехода советовался только с родителями и близкими людьми. Папа у меня связан с футболом, сам играл, я часто к нему обращаюсь за советами, причем по разным вопросам. Сам для себя я решение принял быстро, потому что, повторюсь, «Динамо» — это отличный вариант для продолжения карьеры.

В команде в первую очередь хорошо знаю Николая Комличенко — конечно, по «Краснодару». Также знаком с Дмитрием Скопинцевым, с которым тоже пересекались в рядах черно-зеленых, плюс в юношеских и молодежных сборных. Еще знаю Игоря Лещука и Антона Шунина.

С Кириллом Александровичем Новиковым, конечно, разговаривали и могу сказать, что это тоже послужило важным фактором ответить согласием на предложение о переходе. Когда главный тренер проявляет такую заинтересованность, значит на футболиста точно рассчитывают.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир