ЦСКА — «Рубин»: Марадишвили и Шкурин выйдут с первых минут
18:47
В матче 4-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА сыграет с «Рубином». Стали известны стартовые составы команд.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Васин, Дивеев, Магнуссон, Мариу Фернандес, Обляков, Марадишвили, Влашич, Сигурдссон, Шкурин.
Запасные: Тороп, Карпов, Котин, Кучаев, Тикнизян, Бистрович, Бийол, Гайч.
«Рубин»: Дюпин, Меркулов, Старфельт, Уремович, Зуев, Йевтич, Абильдгор, Кварацхелия, Шатов, Бакаев, Игнатьев.
Запасные: Ив.Коновалов, Медведев, Зотов, Бегич, Тарасов, Могилевец, Иг.Коновалов, Макаров, Самошников, Хван Ин Бом, Деспотович, Косарев.