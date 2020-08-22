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ЦСКА — «Рубин»: Марадишвили и Шкурин выйдут с первых минут

18:47
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В матче 4-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА сыграет с «Рубином». Стали известны стартовые составы команд.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Васин, Дивеев, Магнуссон, Мариу Фернандес, Обляков, Марадишвили, Влашич, Сигурдссон, Шкурин.

Запасные: Тороп, Карпов, Котин, Кучаев, Тикнизян, Бистрович, Бийол, Гайч.

«Рубин»: Дюпин, Меркулов, Старфельт, Уремович, Зуев, Йевтич, Абильдгор, Кварацхелия, Шатов, Бакаев, Игнатьев.

Запасные: Ив.Коновалов, Медведев, Зотов, Бегич, Тарасов, Могилевец, Иг.Коновалов, Макаров, Самошников, Хван Ин Бом, Деспотович, Косарев.

ЦСКА — Рубин

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