ЦСКА разгромил «Ахмат» в Грозном

ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче 6-го тура российской премьер-лиги — 3:0. В составе победителей забили Константин Кучаев, Кристиян Бистрович и Никола Влашич.

ЦСКА набрал 10 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат», в активе которого также 10 очков, на шестой строчке.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

6-й тур

«Ахмат» (Грозный) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:1)

Голы: Кучаев, 11 (0:1). Бистрович, 88 (0:2). Влашич, 90 (0:3).

«Ахмат» (Грозный): Шелия, Семенов, Богосавац, Нижич, Ненахов (Адамов, 85), Тимофеев (Иванов, 61), Ильин, Бериша (Садулаев, 85), Харин (Роши, 46), Исмаэл, Понсе (Мелкадзе, 46).

ЦСКА (Москва): Акинфеев, Щенников, Мариу Фернандес, Магнуссон, Дивеев, Влашич, Кучаев (Фукс, 78), Обляков (Бийол, 78), Тикнизян (Зайнутдинов, 46), Марадишвили (Бистрович, 65), Чалов (Эджуке, 65).

Предупреждения: Тикнизян, 30. Марадишвили, 39. Мариу Фернандес, 48. Чалов, 53. Семенов, 62. Дивеев, 75. Щенников, 78. Зайнутдинов, 84. Нижич, 89.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Лунев (Новосибирск), Богач (Люберцы).

30 августа. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».